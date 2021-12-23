بيبيع بطاطا عشان يكمل تعليمه.. حكاية يوسف في تحدي البطالة.. فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” خلال بث مباشر، قصة كفاح الشاب يوسف ياسر، في تحدي البطالة عن طريق مشروع بيع البطاطا علي عربة متحركة في الشارع.

وتحدث يوسف ياسر قائلًا أنه في كلية تجارة، وقرر أن يفتح مشروع لبيع البطاطا والذي تعلم طريقة تسويتها من والدته في المنزل.

ويبيع يوسف العديد من الأصناف علي عربته، ومنها ساندوتشات، وبطاطا باضافات متعددة مثل الشيكولاته واللبن والسمن والعسل والمكسرات والقشطة.

ويوفق يوسف بين دراسته والعمل علي عربه البطاطا، فيذهب الي الجامعة صباحًا، ليقف بعدها علي عربه البطاطا في الشارع.

وأشار يوسف أن والدته كانت اول داعم له، وساعدته في فتح المشروع، وشجعته علي تأسيسه، وهو من صنع العربة بنفسه، رغبتة منه علي الصرف علي نفسه من خلال مشروعه الخاص.