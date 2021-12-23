رئيس هيئة تنمية الصعيد: الهيئة لها رؤية لتنفيذ مشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما قبل عام 2014 الصعيد لم يحظى اهتمام كبير من الدولة، فى تعليمة وصحتة وعمملة، ولكن لوضع اختلف بتوجيهات الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصرن المذاععلى فضائية ام بى سى مصر، أن الصعيد شهد نهضة وتعويض لما سبق لأهالينا فى جميع محافظات الصعيد.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن الصعيد واجهتها تحديات كثيرة ونحن نخطط لهذه المشروعات وتمثلت في عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبنائنا من أبناء الصعيد إلى الوجه البحرى.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة بالصعيد لها رؤية لتنفيذ مشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.