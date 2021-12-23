أخبار التعليم.. حتى 31 ديسمبر آخر فرصة للمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بأكاديمية البحث العلمي.. جامعة حلوان تناقش التفكير الإبداعى من خلال دورة تدريبية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية .

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس عن مسابقة الابتكار وريادة الأعمال في عامها الثانى على التوالى بعنوان "دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".

أعلنت جامعة القاهرة عن إنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اعلنت لجنة الأسر بكلية الزراعة جامعة عين شمس، عن فتح باب تسجيل الأسر الطلابية للعام الدراسي 2021/2022، وتدعو الطلاب القدامي والجدد للاشتراك في الاسر لممارسة كافة الانشطة:

(نشاط رياضي – نشاط ثقافي – نشاط اجتماعي – نشاط علمي – نشاط فني).