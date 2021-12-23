عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. حتى 31 ديسمبر آخر فرصة للمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بأكاديمية البحث العلمي.. جامعة حلوان تناقش التفكير الإبداعى من خلال دورة تدريبية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

حتى 31 ديسمبر.. أخر فرصة للمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بأكاديمية البحث العلمي

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية .

 

30 يناير.. أخر موعد للتقدم لمسابقة الابتكار وريادة الأعمال بزراعة عين شمس

 

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس عن مسابقة الابتكار وريادة الأعمال في عامها الثانى على التوالى بعنوان "دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".  

 

مكتبة ثقافية متنوعة بكل غرفة لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة .. تقاصيل

 

أعلنت جامعة القاهرة عن إنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

 

الأحد.. جامعة حلوان تناقش التفكير الإبداعى من خلال دورة تدريبية 

 

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم.. آخر موعد لسحب استمارة تسجيل الأسر الطلابية بزراعة عين شمس

 

اعلنت لجنة الأسر بكلية الزراعة جامعة عين شمس، عن فتح باب تسجيل الأسر الطلابية للعام الدراسي 2021/2022، وتدعو الطلاب القدامي والجدد للاشتراك في الاسر لممارسة كافة الانشطة: 
(نشاط رياضي – نشاط ثقافي – نشاط اجتماعي – نشاط علمي – نشاط فني).

جامعة حلوان أكاديمية البحث العلمي جامعة القاهرة اخبار التعليم طلاب المدن الجامعيه جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

خسروا بسذاجة .. صحف المغرب تسخر من الرجاء بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

أخبار التكنولوجيا| هواتف آيفون المؤهلة للحصول على إصدار iOS 16 الجديد من آبل.. فيفو تطلق سلسلة Vivo S12 بقدرات تصويرية خارقة

هآرتس: خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكا والسبب إيران

احذر.. « الإنترنت المنزلي» يعرضك لـ 4 مخالفات تقودك للحبس والغرامة

التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.. صور

العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

أصحاب ولا أعز .. نتفليكس تجمع منى زكي وإياد نصار لأول مرة

دوللي شاهين تتألق بأغاني فيروز ووردة في ندوة صدى البلد

بحبكم أوي.. دوللي شاهين تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2022

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ