أخبار العالم.. أمريكا تدعم مصر في قضية سد النهضة والحكم على المرزوقي بالسجن 4 سنوات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الحكم على الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي بالسجن 4 سنوات

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بحبس الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وذلك لمدة 4 سنوات مع النفاذ.

الولايات المتحدة تجدد دعمها لمصر: لابد من اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

قال جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتفهم مخاوف مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

الصحة العالمية: تجاوز الوباء بالجرعات المعززة من لقاحات كورونا "وهم كبير"

حذر المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبرييسوس، الأربعاء، من وهم كبير، وهو أن الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا ستكون كافية لتجاوز الوباء.

للصبر حدود.. روسيا توجه رسالة تحذير إلى ألمانيا

حذر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الأربعاء، من أن موسكو قد تضطر إلى الرد على الإجراءات التي تتخذها ألمانيا بحق وسائل إعلام روسية في أراضيها.

بعد ثوران بركاني عنيف.. آلاف الزلازل تضرب أيسلندا

ضربت آلاف الزلازل أيسلندا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد عدة أيام من انتهاء ثوران بركان فاجرادالسفيال الذي استمر لأشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

الكشف عن كارثة كبرى تضرب الاقتصاد اللبناني

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021 بنسبة 178 في المئة.

ارتفاع قياسي.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت وزارة الصحة البريطانية الأربعاء، عن تسجيل أعلى معدل إصابات بـ فيروس كورونا منذ بدء الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 106122 حالة.

انفراجة.. الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام دواء أقراص مضاد لـ كورونا

أقرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، الأربعاء، أول علاج ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من إنتاج شركة فايزر، ويؤخذ عن طريق الفم.

إيران تهدد بضرب مفاعل نووي إسرائيلي

هدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية، محمد طاهري، الأربعاء، بضرب مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، إن أقدمت إسرائيل على أي هجوم على إيران.

أوكرانيا تؤكد تخطيط روسيا لشن هجوم نووي

قال رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك الأربعاء، إن الإشارات القادمة من روسيا تشير إلى أن موسكو قد تكون تخطط لهجوم نووي شامل ضد جارتها في أوروبا الشرقية في تدخل مثير جديد.