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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فادية عبد الغني: الجمهور اشتاق لي.. وسأعود له بـ «أحوال شخصية»

فادية عبد الغنى
فادية عبد الغنى

أكدت الفنانة فادية عبد الغنى أنها تستعد حالياً لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "أحوال شخصية"، والذى من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم. 


وأضافت فادية عبد الغنى فى تصريحات لـ صدى البلد: أعلم أن الجمهور أشتاق لى، لذا فحين وجدت العمل المناسب والذى يقدم رسالة إلى المشاهد عدت له على الفور . 


واستكملت فادية عبد الغنى: أرى أن الفن هو القوة الناعمة ولابد أن يقوم العمل الفنى بتقديم رسالة الى المشاهد ، وهو ما كنت أبحث عنه ووجدته فى مسلسل أحوال شخصية . 

فادية عبد الغني: أعشق الفن والمسرح ومشاركتي مع العظماء سبب خبرتي

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وكانت قد قالت الفنانة فادية عبد الغني، إنني من مواليد محافظة الإسماعيلية، مؤكدة أنني أعشق فاكهة "المانجو"، ولكن أسعارها هذا العام كانت مرتفعة.

وأضافت فادية عبد الغني، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، أن مشاركتي مع الفنانين العظماء، كانت سببا رئيسيا لخبرتي، مشيرة: إنني منذ طفولتي في محافظة الإسماعيلية، كنت أحب اختراع مشاهد، ومن الممكن أن أبكي فيها
أعشق الفن والمسرح. 


وتابعت فادية عبد الغني ، أنني شاركت في المسرحيات المدرسية، وكنت أعشق الفن والمسرح، وبعد زواجي وخلال زيارة لأحد أصدقائنا يعمل في التليفزيون؛ أكد لي أنني يمكن أن أتقدم لمعهد الفن، وتفوقت فيه، وحصلت على المركز الأول.


وأشارت الفنانة فادية عبد الغني إلى أن مسلسلي “الإسلام حضارة” و“على هامش السيرة”، اعتمدا على اللغة العربية الفصحي، وشاركت فيهما.
 

فادية عبد الغنى احوال شخصية مسلسل أحوال شخصية نيللي كريم رمضان 2022

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