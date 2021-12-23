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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دفن بمدافن الأقباط.. سبب اعتزال يوسف فخر الدين الفن وعمله موظف استقبال باليونان|نوستالجيا

يوسف فخر الدين
يوسف فخر الدين

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي، تقريرًا بعنوان “المسيرة الفنية ليوسف فخر الدين”.

ووفقا للتقرير، ولد الفنان يوسف فخر الدين فى حي مصر الجديدة فى 15 يناير 1935 ، لأب مصرى وأم مجرية، وهو الأخ الأصلي للفنانة مريم فخر الدين.

وبدأ مشواره الفني فى منتصف القرن الماضي عبر فيلم “رحلة غرامية” مع شقيقته، حيث جسد دور شقيقها أيضا بالفيلم، ثم انطلق الفنان فى عالم الفن وتوالت أعماله الفنية، أبرزها مدرسة المشاغبين ولصوص لكن ظرفاء وسبع أيام فى الجنة.

وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي تزوج الفنان يوسف فخر الدين من الفنانة نادية سيف النصر، والتي لاقت مصرعها أثر حادث سيارة فى بيروت، مما أدى إلى أزمة نفسية وقرر على أثرها الهجرة إلى اليونان واعتزال الفن.

وعمل كموظف استقبال فى أحد الفنادق، بعد هجرته واستقراره باليونان، كما عمل أيضا كبائع فى محل زوجته اليونانية، التي تعرف عليها هناك، ثم توفي فى عام 2002 على عمر 67 عام بأثينا باليونان، ودفنه فى مقابر الأقباط، نظراً لعدم وجود مقابر للمسلمين، ولم تستطع أخته مريم فخر الدين إحضار جثمانه، نظرًا لتكلفة النقل باهظة الثمن.

يوسف فخر الدين رحلة غرامية مريم فخر الدين مقابر الأقباط مومظف إستقبال

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دفن بمدافن الأقباط.. سبب اعتزال يوسف فخر الدين الفن وعمله موظف استقبال باليونان|نوستالجيا

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