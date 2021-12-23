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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"إسكان النواب": المشروعات القومية بصعيد مصر ملحمة بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة

صعيد مصر
صعيد مصر

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن تدشين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات القومية والخدمية الضخمة بمحافظات الصعيد إنجاز كبير لصالح المواطن ، ويسطر التاريخ ملحمة بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة  التى وضعت أسسها فى عام 2014، ، فضلا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعى التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، بالإضافة إلى عمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة فى القطر المصرى بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.

 

وقال  أبو زيد أن ما نراه من مشروعات قومية عملاقة بمختلف القطاعات بصعيد مصر إنجاز كبير يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي لها مردود إيجابى قوى على المواطنين، وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد،

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رئيس هيئة تنمية الصعيد: الهيئة لها رؤية لتنفيذ مشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

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هيئة تنمية الصعيد: محافظات قبلي لها نصيب الأسد من المشروعات القومية.. فيديو

 

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالنواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بقطاع الصعيد وتوفير حياة كريمة لكل المصريين في ضوء المشروع القومى العملاق الضخم مبادرة " حياة كريمة " التي يحظى الصعيد منها بنصيب الأسد لوجود الكثير من القرى والنجوع التى تحتاج للدعم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية بشكل حضارى يليق بالريف المصرى .

أحمد أبو زيد مجلس النواب لجنة الاسكان السيسي الجمهورية الجديدة محافظات الصعيد

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