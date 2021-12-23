عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبحث ضم إندونيسيا للتطبيع مع إسرائيل

أمريكا تبحث ضم دولة
أمريكا تبحث ضم دولة إسلامية كبيرة للتطبيع مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ضم دولة إسلامية كبيرة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "والاه"، اليوم الخميس، ان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد بحث مع مسؤولين إندونيسيين، خلال زيارته للعاصمة، جاكرتا، الأسبوع الماضي، الدفع بخطوات جادة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تلك المحادثات، أن بلينكن قد ناقش الأمر أمام مستويات سياسية كبيرة في إندونيسيا، ولكنهم لا يتوقعون حدوث تطور في الرؤية الإندونيسية بشأن إسرائيل، قريبا.

إسرائيل.. 1400 إصابة جديدة بـ كورونا وقرار بجرعة رابعة من اللقاح

أزمة في إسرائيل بعد إفشاء رئيس الموساد السابق أسرار خطيرة

وأشار الموقع العبري إلى أن حدوث تقدم بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وإندونيسيا سيدفع بدوره دولا إسلامية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، خاصة وأن إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تريد توسيع "اتفاقيات التطبيع" وإقناع دول إسلامية وعربية جديدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.


وذكر نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للموقع العبري، إن إدارة جو بايدن تحاول البحث عن فرص جديدة للتطبيع مع إسرائيل من بين دول عربية وإسلامية أخرى، وإن كانت هذه المحادثات تدار خلف أبواب مغلقة حتى يحين الوقت المناسب.

أمريكا إسرائيل تل أبيب دولة إسلامية التطبيع

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

الرئيس يوجه بتعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء وتوطين تصنيع الأمصال البيطرية

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

رئيسة البرلمان البحريني تشيد بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

مصير القائمة النهائية.. مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ