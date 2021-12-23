8 أوراق للترشح على منصب رئيس جامعة حلوان

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان طبقاً للجدول الزمني المرفق.

يأتي ذلك بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

وتشمل أوراق الترشح للمنصب الآتى:

- أن يقدم المترشح لمنصب رئيس الجامعة أصل وعدد 9 صور من السيرة الذاتية الخاصة به باللغتين العربية والإنجليزية ، بحيث تكون مشتملة على المشروعات البحثية المشارك فيها المترشح إضافة إلى مشاركته في مشاريع تطوير التعليم الجامعي ، كما يقوم بتقديم الأبحاث و الرسائل العلمية التي أشرف عليها ، وكذلك المهارات العلمية الخاصة به .

- تقديم أصل وعدد 9 صور من بيان الحالة ، يكون مشتملا على الجزاءات ، والإعارات ، والإجازات ، والمهمات العلمية بالخارج بشرط أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة .

- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.

- أن يقدم أصل من شهادة عدم إحالته لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة .

- أن يقدم أصل وعدد 9 صور من خطتة لتطوير الجامعة .

- عدد 4 صور من بيان الحالة الوظيفية الخاصة به .

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي .

- صورة شخصية حديثة للمترشح .