احتياطي السلع ومنظومة الدعم.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية

عقد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس وتحدث حول منظومة الدعم ، لقاحات كورونا وآخر مستجدات تنفيذ مراحل العاصمة الإدارية الجديدة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

مدبولي : الفضل في وجودنا بالعاصمة الإدارية يرجع لمتابعة الرئيس السيسي وإرادته السياسية



قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه وبعد خمس سنوات عقد لأول مرة اليوم اجتماع مجلس الوزراء بمقر العاصمة الإدارية ، مضيفا أنه لولا الإرادة السياسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته اليومية للعمل بالعاصمة مع جميع الجهات لم يكونوا موجودين اليوم بهذا المكان.

رئيس الوزراء:العاصمة الإدارية مخطط لها استيعاب رؤى مصر حتى 200 عام مقبلة



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إنه لو تم استرجاع التاريخ المصرى منذ الفراعنة وحتى الآن سنلاحظ أنه كان يصاحبها انشاء عواصم جديدة ، مضيفا أنه فى القرن 19 انشأ الخديوى اسماعيل القاهرة الخديوية وكانت عاصمة جديدة لمصر وترك القلعة وقال إن مصر تتقدم ويتطلب ذلك الحداثة ، التخطيط وقام بإنشاء الحى الذى أقمنا فيه لمدة 150 عاما .



مدبولي: التحدي الأكبر هو أداء الموظف ونظام العمل اللاورقي بالعاصمة الإدارية



أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أنه بالأمس كان هناك عرض للمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية واحدة من تلك المدن، وكان تحديا كبيرا والتحدي الأكبر هو أداء الموظف ونظام العمل اللاورقي بالعاصمة”.

مدبولي: الفرق بين تنفيذ العاصمة الإدارية ومدن عالمية 15 سنة



وأشار “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه طبقا لجميع العواصم حول العالم استغرق إنشاؤها 20 سنة على الأقل، معلقا "كل الدول اللي عملت عواصم جديدة بالمستوى اللي احنا وصلنا له اليوم استغرق عندهم 20 عاماً".



17 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: نواجه تحديا كبيرا ولابد من مراجعة منظومة الدعم



قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن هناك موروثات لمدة عقود طويلة واستمرت الدولة فى تنفيذها دون النظر فى إعادة هذه الآليات والتأكد من استهداف الفئات المستحقة ، مضيفا أنه لابد من مراجعة الحكومة لمنظومة الدعم والحكومة ليست منفصلة عن الشعب ومنذ 4 سنوات كان دعم المحروقات 128 مليار جنيه والآن وصل 17 مليار جنيه وتم عمل خطوة هامة فى هيكلة الدعم .



أول تعليق من الحكومة على ارتفاع الأسعار



قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إن الدولة لا تستطيع تحمل ارتفاع جميع أسعار السلع، موضحًا أن هناك سلعا ترتفع ولا تكون موجودة فى الدعم ، مضيفا أن العالم بالكامل يري بعضه، ومصر ليست بمعزل عن العالم، مؤكدًا أن كل دولة تنظر لـ الأخري عن مستوى الأداء.



مدبولي: حجم العمل في المدن الجديدة خلال 5 سنوات يأخذ في دول أُخرى 20 سنة



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه طبقا لكل العواصم التي نُفذت حول العالم، فإن بناء أي عاصمة يستغرق 20 سنة على الأقل، معقباً: "كل الدول اللي عملت عواصم جديدة بالمستوى اللي إحنا وصلنا له اليوم استغرق عندهم 20 عاماً" ، مضيفا "إحنا اليوم موجودين في العاصمة الإدارية بعد 5 سنوات فقط.. لذلك أنا أشعر بالفخر بما تحقق في هذا المكان، فمنذ خمس سنوات كانت هذه المدينة مجرد مخططات".



رئيس الوزراء: توافر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا



قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الدولة وفرت 115 مليون جرعة من لقاح كورونا حيث تم تطعيم عدد كبير من المواطنين ومتبقى أكثر من 60 مليون جرعة ، مضيفا أن المواطنين لديهم ثقافة بعدم الحصول على اللقاح والحكومة اتخذت بعض الإجراءات منها منع دخول المواطنين المؤسسات الحكومية من أجل الحصول على الخدمات دون الحصول على اللقاح، ورغم ذلك المواطنين يتجهون لـ حيل.