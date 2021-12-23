عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبر انستجرام.. مايا دياب تروج لصدور أحدث أغانيها "أكتر شوية"

مايا دياب
مايا دياب

روجت الفنانة مايا دياب لصدور أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم “أكتر شوية”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشرت مايا دياب صورة لها، وعلقت عليها كاتبة: “صار فيكن تحضروا #أكتر_شوية على يوتيوب من خلال الرابط الموجود بالبايو”.

القصة الكاملة لـ أزمة مايا دياب و أدهم نابلسى

مايا دياب تكشف عن مكان حفلها برأس السنة

 

وكشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى توتير . 

حيث علقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021”.

 

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب ، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت :" «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

من بعدها، يعود يصحح المراسل بالبرنامج لمايا دياب أسباب الرغبة المُلحة من الجمهور، في معرفة أسرار طلاق شيرين عبدالوهاب قائلًا: «هي من محبة الناس لشيرين»، لترد مايا دياب: «غلط من محبة الناس لشيرين ما بتسأل عن خصوصية شيرين».

الفنانة مايا دياب مايا دياب “أكتر شوية” اخبار مايا دياب الفنانة اللبنانية مايا دياب

موضوعات متعلقة

التريند الساعة 6.. عمر كمال يروج لصدور أحدث أغانيه.. فيديو

بسيلفي داخل السيارة.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

بروج أحمر.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

المخرج الفرفوش رزق.. روجينا تنشر صورا من كواليس أحدث أعمالها

حضن وقوة.. سلاف فواخرجي تتغزل في والدتها..شاهد

إلهام شاهين تنشر صورة تسلمها جائزة أحسن فنانة عربية لعام 2021| شاهد

بالتيجر.. إنجي المقدم في أحدث ظهور من كواليس "ستات بيت المعادي"

بيبيع بطاطا عشان يكمل تعليمه.. حكاية يوسف في تحدي البطالة.. فيديو

ترشيحاتنا

عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.. لماذا يفوز الأهلي بالمباريات بعد الدقيقة 90 ؟

وزير التنمية المحلية يباشر عمله من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

صلاح يقود التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في 2021

إقرار اشتراطات العمرة برجب وشعبان ورمضان..1000 جنيه رسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية

الأعلي في العالم .. أبرز المعلومات عن برج طوكيو بمناسبة ذكرى افتتاحه

علماء من هونج كونج: لقاحات “فايزر وبيوتيك” فعالة ضد متغير أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة تفجر مفاجأة عن متحور أوميكرون.. فيديو

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

البنك المركزي : إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

شبه البرد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض متحور أوميكرون

خلوا بالكم من الشبورة .. توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ