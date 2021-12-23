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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال

صدى البلد

كشف الدكتور علاء عيد رئيس الطب الوقائى بوزارة الصحة، تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر انتهائها  خلال اليومين المقبلين.

وقال عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" تم مد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرر انتهائها اليوم لمدة يومين، الخميس والجمعة، بأماكن الفرق الثابتة لاستقبال الأطفال الذين لم يستطيعوا الحصول علي التطعيم خلال مدة الحملة.

وتابع عيد:" تم تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال حتى الآن، مشيرا إلى أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الفترة فى تناقص.

وكان أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الإطفال إستمرت على مدار 4 أيام ونجحت من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تطعيم عدد 253 ألف و 487 طفل ، وذلك  بنسبة 101 %  من إجمالي الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أنه تم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات للحد من إنتشار فيروس كورونا .

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