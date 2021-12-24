يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 - 12 - 2021 في أسواق الصاغة المحلية، حيث استقرت أسعار الذهب أمس الخميس 23 - 12 - 2021 على ارتفاع بنحو 4 جنهيات، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 790 جنيها، وفقاً لموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في أسعار الذعب بمصر.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 790 جنيها.



أسعار الذهب عيار 18 سجل 677 جنيها.



أسعار الذهب عيار 24 سجل 903 جنيهات.



الجنيه الذهب 6328 جنيها.



اونصة الذهب 1808 دولارات.

وفى الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب تراجعاً، بختام تعاملات الأربعاء، إذ ظل المعدن عالقا في نطاق تداول ضيق مع توجه المستثمرين إلى عطلات نهاية العام، وسط تحسن مطرد بالرغبة في المخاطرة لمواجهة الطلب على الملاذ الآمن الذي يحركه المتحور أوميكرون سريع الانتشار، وفقا لـ «رويترز».

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1786.58 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1786.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 96.585 بعد يومين من الخسائر، مما ضغط على الذهب بجعله أغلى بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى آى مانجمنت، إنه على الرغم من زيادة المخاوف بشأن المتحور أوميكرون، فإن عدم وجود أعراض مؤلمة بشكل صريح يوفر بعض الراحة وهو سبب للتوجه نحو الأصول الأكثر مخاطرة.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية على نطاق واسع اليوم الأربعاء نتيجة زيادة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين مع اقتراب نهاية العام.

وأظهر التحليل الفني أن السعر الفوري للذهب قد يعيد اختبار مستوى الدعم عند 1،785 دولارًا للأوقية ، مع وجود فرصة جيدة للاختراق ما دون هذا المستوى والانخفاض نحو النطاق الذي يتراوح بين 1،773 دولار و 1778 دولار.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 22.48 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 % إلى 930.13 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1801.25 دولار.