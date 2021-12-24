قطار إيرادات فيلم سبايدر مان لا يتوقف.. حقق 800 مليون دولار خلال 10 أيام

مازال فيلم سبايدر مان الجديد يحقق إيرادات سريعة، وصفت بأنها إنجازا في ظل جائحة كورونا، وتخوفات العالم من متحور أوميكرون.

تجاوزت إيرادات فيلم سبايدر مان الجديد حاجز 800 مليون دولار عالميا، عقب مرور أكثر من أسبوع على طرحه في دور العرض العالمية يوم 17 ديسمبر الجاري.

ارتفع رصيد فيلم سبايدر مان الذي أنتجته مارفل وتتولى شركة سوني توزيعه، داخل البوكس أوفيس الأمريكي إلى حوال 357 مليون دولار، وهو رقم هائل، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 450 مليون دولار بنهاية عطلة الكريسماس.

يحقق الفيلم إيرادات عالية في ظل منافسة قوية من العديد من الأعمال كان آخرها فيلم الماتريكس الجديد الذي عرض مؤخرا.

مفاجآت سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، حملت أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة.

لمن لم يشاهد الفيلم فإن الأسطر التالية قد تكون كاشفة لأحداثه، لذا فإذا كنت قريبا من إحدى السينمات فتوقف عن القراءة واذهب لقضاء وقت ممتع أمام الشاشة الكبيرة.

كشف الفيديو الدعائي فيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

قدم كل من توبي ماجوايروأندرو جارفيلد، شخصية سبايدر مان في أفلام خاصة بهم، وهي أعمال أحبها الجمهور وتعلق بها وحقق إيرادات عالية أيضا.

لذا كان من الصادم ظهور ثلاثة من رجال سبايدر مان في نفس الوقت، وهي الأحداث التي عالجتها مارفل وقدمتها جيدا بحجة وجود عوالم متوازية، وكافحوا جميعا لمحاربة الأشرار وعودة الاستقرار إلى العام.

وعلى عكس اسم العمل، عمل ثلاثي سبايدر مان على إيجاد سبيل للعودة من التهديد الذي يواجه العالم، وبدلا من قتل الأشرار أو سجنهم والتخلص منهم مثلما كان يحدث سابقا، اتحدوا جميعا لعلاج أزماتهم وإنهاء المشكلات التي حولتهم لآلات مدمرة.

كشفت Spider-Man: No Way Home في إحدى مشاهده المذيلة عن ملامح فيلم سبايدر مان المقبل، وكانت المفاجأة بظهور الفنان توم هاردي الذي يقع في مشكلة كبرى ويفكر في زيارة الرجل العنكبوت لكي تكون المغامرة المقبلة بصحبته.