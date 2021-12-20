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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحقيقه أرقام قياسية.. بيت ديفيدسون يصطحب كيم كارداشيان لمشاهدة فيلم سبايدر مان الجديد

بيت ديفيدسون وكيم
بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان

اصطحب الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون حبيبته الجديدة كيم كادراشيان في ليلة رومانسية لمشاهدة فيلم سبايدر مان الجديد، بعد تحقيقه أرقام قياسية في شباك التذاكر العالمي. 

الثنائي الشهير الذي بدأ ارتباطهما في أكتوبر الماضي، قضا نزهة خارجية في نيويورك تضمنت الاستمتاع سويا بمشاهدة Spider-Man: No Way Home Date Night بحسب موقع بيبول. 

يأتي ذلك بعدما حقق Spider-Man: No Way Home Date Night أرقام إيرادات قياسية في شباك التذاكر العالمي، واقتربت أرباحه من 600 مليون دولار خلال 3 أيام. 

أعلنت شركة سوني الموزعة لفيلم سبايدر مان الجديد في بيان لها أمس عن الإنجاز الذي حققه متفوقا على مخاوف متحور أوميكرون، وعودة إيرادات السينما إلى سابق عهدها قبل الجائحة. 

حقق Spider-Man: No Way Home Date Night حوالي 334 مليون دولار في الأسواق الخارجية، فيما بلغت أرقامه حوالي 253 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي. 

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رقم قياسي عالمي.. فيلم سبايدر مان الجديد يحقق 587 مليون دولار في أسبوعه الأول

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رغم توسل كاني ويست للعودة.. إجراء جديد من كيم كارداشيان للانفصال قانونيا عن زوجها السابق

العرض الخاص لفيلم سبايدر مان الجديد 

تألق أبطال فيلم سبايدر مان الجديد في العرض الخاص الذي أقيم منذ أيام في لوس أنجلوس، وعلى رأسهم زيندايا وتوم هولاند وحرصت وسائل الإعلام على التقاط الصور لهما.

وظهرت زيندايا بفستان ذهبي اللون، وقناع العنكبوت الأسود على عينيها بإطلالة من توقيع فالنتينو، ولفتت الأنظار إليها وتصدرت صورها مواقع ومجلات الفن العالمية.

سبايدر مان فيلم سبايدر مان الجديد كيم كارداشيان بيت ديفيدسون توم هولاند

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