بعد تحقيقه أرقام قياسية.. بيت ديفيدسون يصطحب كيم كارداشيان لمشاهدة فيلم سبايدر مان الجديد

اصطحب الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون حبيبته الجديدة كيم كادراشيان في ليلة رومانسية لمشاهدة فيلم سبايدر مان الجديد، بعد تحقيقه أرقام قياسية في شباك التذاكر العالمي.

الثنائي الشهير الذي بدأ ارتباطهما في أكتوبر الماضي، قضا نزهة خارجية في نيويورك تضمنت الاستمتاع سويا بمشاهدة Spider-Man: No Way Home Date Night بحسب موقع بيبول.

يأتي ذلك بعدما حقق Spider-Man: No Way Home Date Night أرقام إيرادات قياسية في شباك التذاكر العالمي، واقتربت أرباحه من 600 مليون دولار خلال 3 أيام.

أعلنت شركة سوني الموزعة لفيلم سبايدر مان الجديد في بيان لها أمس عن الإنجاز الذي حققه متفوقا على مخاوف متحور أوميكرون، وعودة إيرادات السينما إلى سابق عهدها قبل الجائحة.

حقق Spider-Man: No Way Home Date Night حوالي 334 مليون دولار في الأسواق الخارجية، فيما بلغت أرقامه حوالي 253 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي.

العرض الخاص لفيلم سبايدر مان الجديد

تألق أبطال فيلم سبايدر مان الجديد في العرض الخاص الذي أقيم منذ أيام في لوس أنجلوس، وعلى رأسهم زيندايا وتوم هولاند وحرصت وسائل الإعلام على التقاط الصور لهما.

وظهرت زيندايا بفستان ذهبي اللون، وقناع العنكبوت الأسود على عينيها بإطلالة من توقيع فالنتينو، ولفتت الأنظار إليها وتصدرت صورها مواقع ومجلات الفن العالمية.