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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد حاسم من مؤمن زكريا على شائعة وفاته

صدى البلد

رد مؤمن زكريا نجم الأهلى على شائعة وفاته التى تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صوره له  خلال تواجده فى الجيم.

 

مصدر بالأهلي : مؤمن زكريا حالته مستقره
 

كشف مصدر بالأهلي أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق في منزله ولا صحة لما يتم تداوله عن وفاته.

وقال المصدر إن حالة اللاعب السابق مستقره وهو بخير ولا صحة لما يتردد عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف:" يجب على من يردد تلك الشائعات أن يراعي أسرته وأهله ومشاعرهم فيما يتناوله".

وأوضح:" الأهلي حريص على التواصل مع اللاعب ويتابع حالته ولا يتأخر نهائيا عن دعمه ومحمود الخطيب رئيس النادي طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تنفيذ كل شئ يريده اللاعب".

سيد عبدالحفيظ الأهلى محمود الخطيب مؤمن زكريا الخطيب الجيم

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رد حاسم من مؤمن زكريا على شائعة وفاته

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