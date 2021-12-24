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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار.. الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية. 

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن هناك توقعات باستمرار موجة الاستقرار في الطقس، اليوم ، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، موضحة :" الطقس معتدل في الصباح على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسيناء ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل على جميع المحافظات ويصل للصقيع على سيناء".

وتابعت "غانم" أن درجات الحرارة تقل عن الـ 5درجات مئوية في وسط سيناء ، مساء اليوم ، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة والقريبة من المسطحات المائية ، وهي لا تؤثر بشكل كبير على حركة المركبات.

ونوهت "غانم" أن هناك حالة من الاستقرار في الطقس على مدن الصعيد ، والطقس مائل للدفء في الصباح على محافظات شمال وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة في ساعات الليل.

وأختتمت أن ما حدث في مدينة ابلاسكندرية من تساقط لحبات البرد من الوارد أن يحدث في حالات عدم الاستقرار على محافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية ، في هذا الوقت من العام. 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الدكتورة منار غانم الطقس توك شو

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