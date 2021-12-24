الأوقاف تكشف تفاصيل الدورات التدريبية للأئمة في التحول الرقمي| فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك برامج متعددة لتدريب الكوادر في الوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ، متابعًا : أنه تم إنشاء مركزًا للحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر.



وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية ، أنه تم حصول أكثر من 700 من منتسبي الوزارة على دورات متقدمة في الحاسب الآلي وقمنا بعمل دورات لمعظم الأئمة والمنتسبين للتعامل الرشيد مع السوشيال ميديا ، مضيفًا قمنا بعمب حافز تشجيعي لكل من يحصل على شهادة ال icdl في الحاسب الآلي من أكاديمية الأوقاف .



وتابع ، أنه تم عمل 31 موقع وصفحة وقناة تعمل على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها صفحات متخصصة للأطفال وأخر الصفحات التي تم نشرها تحت اسم لغة الإشارة وهى تستهدف شريحة منه ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكمل، أن هذه الصفحات موجودة بجميع تخصصاتها لكي يكون هناك تنوع ثقافي نستطيع من خلاله مخاطبة الناس والشباب والأطفال حتى يكون لديهم ىوعي ولا يكون للجماعات المتطرفة أي تأثير عليهم .

وأضاف ، أنه لدينا 18 صفحة تعمل باللغاتع الأجنبية نخاطب بها الفضاء الخارجي ، متلعًا أن المركز الثقافي الروسي أشاد بترجمة وزارة الأوقاف للخطبة للغة الروسية ، حيث يعمل تفعيل الفكر الوسطي بين المسلمين في روسيا .



