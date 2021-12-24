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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطر على الصحة وغير محضرة علميا.. الدواء تحذر من وصفات علاج العطارين

وصفات العطارين
وصفات العطارين

حذرت هيئة الدواء المصرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من  خطورة الأعشاب التي يتم شراؤها من العطارين والأعشاب، وبين الأدوية العشبية التي يتم توافرها في الصيدليات، ويتم صرفها للمرضى، وفقا للحالة المرضية التي يعاني منها بعض الأشخاص الذين لديهم بعض الأعراض الجانبية، والتي يمكن أن تساعدهم على الشفاء.

وكشفت هيئة الدواء عن الفرق بين الأدوية الشعبية وبين الوصفات الشعبية المباعة عند العطارين، موضحة أن الأدوية الشعبية التي تباع في الصيدليات هي عبارة عن مستحضرات صيدلية تحتوي على مادة عشبية أو أكثر يكون لها تأثير علاجي، وأن المادة تكون من النبات نفسه أو جزء منه أو مستخلص أو زيوت مما يستخدم في علاج بعض الأمراض.

https://fb.watch/a5inCtktIh/

 

وعن المأمونية الأدوية الشعبية المتاحة في الصيدليات والعطارين، أن الأدوية الشعبية عند الصيدليات يتم تحيرها معلميا وفقا للطرق العملية مما يضمن لها جودة وفاعلية وأمان عكس الأعشاب الموجودة عن العطارة بتكون غير مضمونة، محذرة المواطنين بعدم استخدام الأعشاب المستخدمة عند العطارين تكون غير محضرة علميا، لم يتم تجهيزها وفقا للمعايير الطبية.


 

 

وأضافت هيئة الدواء على موقعها الرسمي، أن الأدوية الشعبية المتاحة بالصيدليات تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، والمكونات عبارة مواد تكميلية لها تأثير مساعد للمواد الشعبية الفعالة، وهذه الأدوية الشعبية تستخدم في تقليل بعض الآثار الجانبية للمرضى وتخفيف من حدة الأعراض.

التواصل الاجتماعي هيئة الدواء المصرية صفحات التواصل الاجتماعى الأعراض الجانبية الدواء المصري المعادن والفيتامينات

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