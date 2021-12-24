صورة جديدة لـ نيللي كريم مع زوجها هشام عاشور.. شاهد

شارك هشام عاشور، الجمهور صورة برفقة زوجته الفنانة نيللي كريم، وجدته وذلك عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

كتب هشام عاشور، على الصور: "إجازة سعيدة على الجميع.. عد النعم اللي عندك وافتكر تقول للي بتحبهم انك بتحبهم، جدتي نعمة واحنا بنحبك .. ونيللي كريم".

يذكر أن نشرت شركة العدل جروب لمسلسل “أحوال شخصية” صورا عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاعلان عن بدء التحضيرات الخاصة بالعمل والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022.

وظهر فى الصور المخرج ماندو العدل ونيللي كريم، شريف سلامة، وأحمد حاتم، إضافة إلى المنتج جمال العدل.

وعلقت الشركة المنتجة على الصور: "ضمن مفاجآت رمضان 2022.. بداية تحضيرات مسلسل (أحوال شخصية) اسم مؤقت للنجمة نيللي كريم.. المسلسل دراما إنسانية تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل".

وهنأ هشام عاشور زوجته الفنانة نيللى كريم بـ عيد ميلادها ، ونشر عدة صور تجمعه بها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.