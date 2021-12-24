طردت بعض المعازيم .. تصرف غريب من ابنة ماجد المصري في فرحها

انفعلت ماهيتاب أبنة الفنان ماجد المصري على الحضور في حفل زفافها بسبب الزحام الشديد داخل قاعة الحفل.

وقالت أبنة ماجد المصري غاضبة: "اللي مالهوش لازم يتفضل يطلع بره "

وتداولا عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لماهيتاب وهي تنفعل على الجمهور،وواجهها المتابعين بسيل من التعليقات الغاضبة .

بكاء من الفرحة

قال الفنان ماجد المصري إنه بكى من الفرحة أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري ، معلقًا: " بعرف أعيط بس معرفتش أغني"، لتصبح صور حفل زفاف ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير على منصات البحث.

وأضاف الفنان ماجد المصري في معرض حديثه عن حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري خلال مداخلة ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، أن مشاعر الأب تجاه البنت عكس الولد، مؤكدًا أنه "لما أحمد ابني اتجوز مابكيتش".