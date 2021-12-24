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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا وإندونيسيا تبحثان التعاون في مجال الطاقة

سوريا
سوريا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في جاكرتا الوزير المفوض عبد المنعم عنان مع مدير شركة جايا لانجيت الهندسية الإندونيسية المختصة بشؤون الطاقة متقيان مرزوقي سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

ولفت عنان خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة السورية في جاكرتا إلى أنه تم سابقاً طرح فكرة تأطير التعاون باتفاقيات رسمية بين الجانبين ووضع برنامج محدد للقاءات منتظمة تسهم بتعزيز التعاون مشيراً إلى أن سورية حريصة على تعزيز علاقاتها ومكانتها بمختلف المجالات مع الدول الأخرى ومنها إندونيسيا.

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وأشار عنان إلى أنه بعد الحرب الإرهابية على سوريا باتت العديد من حقول النفط والغاز تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والتنظيمات الإرهابية، فيما تعرضت حقول أخرى لأضرار كبيرة أدت إلى خروجها من الخدمة إضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تأثر بها قطاع الطاقة بشكل خاص.

بدوره أوضح مدير وعدد من أعضاء شركة لانجيت أن الهدف من اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين وخاصة في مجال توريد وصيانة معدات النفط والغاز وقطع الغيار مشيرين إلى إمكانية تقديم الخدمات لسورية في مجال قطع “الغيار عبر تقنية” هندسة إعادة التصنيع.

وتم خلال اللقاء اقتراح عقد اجتماع افتراضي قريب بين شركة جايا لانجيت وممثلين عن وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية لبحث فرص التعاون بشكل أكبر.

حضر اللقاء مدير المشاريع في الشركة ابريان سلمان سليم وعدد من الخبراء الإندونيسيين وممثل وزارة الخارجية الإندونيسية رحمات سليم لاسينغ ومن السفارة السورية الملحق الدبلوماسي محمد ناهض محايري.

سوريا قطاع الطاقة اندونيسيا النفط والغاز السفارة السورية الوزير المفوض

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