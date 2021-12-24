فورد تستدعي 184،698 ألف شاحنة F-150 بسبب عيوب صناعة

قامت شركة فورد موتوزر باستدعاء 184،698 شاحنة بيك أب من فورد F-150 من موديلات سنة 2021 و 2022 بسبب عيوب صناعة فى العوازل صوتية والحرارية أسفل الهيكل.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، قالت فورد إن العوازل الحرارية والصوتية يمكن أن تتفكك وتحتك بعامود تدوير الشاحنة المصنوع من الألومنيوم وبالتالي تتلفه أو حتى تتسبب في كسره.

وعمود التدوير أو كما يسمى عمود الذيل أو المروحة أو عاومد الدفع وهي كلها أسماء لجهاز واحد، عبارة عن مكون ميكانيكي لنقل عزم الدوران والتدوير، يستخدم عادة كصلة وصل بين المكونات المختلفة داخل السيارة إذا كان لا يمكن توصيلها مباشرة بسبب المسافة أو الحاجة للسماح للحركة النسبية بينهما.

تؤثر المشكلة على فئة تجهيز SuperCrew 4x4 التي تأتي بقاعدة عجلات مقاس 145 بوصة وحزمة عزل الصوت الاختيارية ، وتقدر شركة فورد أن 10% من الشاحنات ستكون بها عيوب الصناعة. لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل أو حوادث أو إصابات نتيجة لهذه المشكلة التي بدأت فورد التحقيق فيها من يوليو الماضي.



بدأت شركة فورد حاليا بالتحرك في خطوات سريعة لتلافي حدوث مزيد من المشاكل، وأخطرت الوكلاء وسترسل رسائل بريدية إلى مالكي الشاحنات المسترجعة اعتبارًا من 31 يناير. في غضون ذلك وحتى يتسلم المالكين رسالة من إدارة فورد، ، يمكن للمالكين التحقق من موقع الاستدعاءات التابع لإدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة NHTSA لمعرفة ما إذا كانت سيارتهم قد تأثرت.

