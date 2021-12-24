رسميا.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وآرسنال في كأس كاراباو

أعلن نادي ليفربول، عن موعد مباراتي الفريق ضد آرسنال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة “كأس كاراباو”.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن مواجهة الذهاب أمام آرسنال في نصف نهائي كأس كاراباو ستقام يوم 6 يناير المقبل على ملعب الإمارات، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 13 يناير على ملعب أنفيلد.

تحديد موعد مواجهتي الذهاب والإياب أمام آرسنال في نصف نهائي #كأس_كاراباو 🔴🏆 pic.twitter.com/NRtZ5DvZcS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 24, 2021

وتأهل فريق ليفربول إلى نصف نهائي كأس كاراباو بفوزه على ليستر سيتي، أول أمس الأربعاء، بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي:

في سياق آخر، أعلن نادي ليفربول، أمس الخميس، تأجيل مباراته أمام ليدز يونايتد التي كان من المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ليدز.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: يعلن نادي ليفربول عن تأجيل مواجهة ليدز يونايتد على ملعب آنفيلد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 26 ديسمبر بعد أن قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك في ظل تفشي عدوى كوفيد-19 المستجد داخل فريق ليدز".

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 44 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ 16 بـ 16 نقطة.