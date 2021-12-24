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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفل ترانيم الكريسماس.. كيت ميدلتون تعزف البيانو لأول مرة أمام الجماهير

كيت
كيت

أثار مقطع فيديو نشرته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير البريطاني ويليام، عبر «إنستجرام»، التكهنات بشأن عزفها البيانو في حفل ترانيم الكريسماس بكنيسة وستمنستر أبي، الذي سيكون أول عزف موسيقي لها أمام العامة.

 

ووصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ذلك بأنه سيكون «مفاجأة موسيقية ملكية»، ولفتت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو نشر دون صوت، وأرفق به تعليق: «الليلة 7:30 مساءً. معاً في عيد الميلاد».

 

وأوضحت «ديلي ميل» أن كيت ميدلتون تعلمت العزف على البيانو عندما كانت طفلة، وكذلك الفلوت لكنها لم تعزف على البيانو في الأماكن العامة من قبل.

 

وتابعت أن معلمة البيانو الخاصة بدوقة كامبريدج كشفت قبل حفل زفافها الملكي في عام 2011 أنها كانت عازفة «جيدة»، وأن كيت ميدلتون تعلمت عزف البيانو مع والدتها كارول وأختها بيبا وشقيقها جيمس، وبعد تعلمها العزف على البيانو، تحولت كيت إلى آلة الفلوت، التي كانت تعزفها حتى سن 18 عاماً في الأوركسترا المدرسية.

 

وكانت الدوقة وصفت كنيسة وستمنستر أبي بأنها «مكان خاص لي وويليام»، حيث تزوجا هناك في عام 2011.

 

وحسب «ديلي ميل»، سيحضر حفل الترانيم «أبطال مجهولون» من جميع أنحاء المملكة المتحدة تقديراً لجهودهم «الملهمة» لحماية ورعاية من حولهم.

 

وتم اختيارهم من قبل منظمات خيرية، وقالت كيت عنهم: «نحن مدينون لهم بالامتنان الكبير لكل ما فعلوه لدعم مجتمعاتهم».

كية ميدلتون كامبريدج الأمير البريطاني ويليام انستجرام

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