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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة تجمعهما.. دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

دنيا وغادة
دنيا وغادة

 

 

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي تهنئة النجمة غادة عادل، بعيد ميلادها الـ47 فهي من مواليد 25 ديسمبر 1974 الموافق غدًا السبت.


ونشرت دنيا صورة تجمعها بـ غادة عادل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجها لها رسالة قائلة "عيد ميلاد سعيد"


تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب. 


جدير بالذكر ان النجمة غادة عادل والنجم إياد نصار انتهوا من تصوير فيلم "11.11" للمخرج كريم أبو زيد، كما تعاقدت على مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، ومن المقرر أن تقدم غادة دورًا مهمًا في أحداث العمل، الذى يتناول قضية اجتماعية في أحداثه.


كما يعرض لها فيلم "المحكمة" حاليا فى جميع دور العرض، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

 

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٢٥٢٠٠
عيد ميلاد غادة عادل تهنئة الفنانة دنيا عبد العزيز عيد ميلاد فيلم المحكمة بصورة تجمعهما

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