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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت فيها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ستان باللون الأخضر، ومن الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود الذي كشفت عن أنوثتها. 


يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان: الجاسوس، وهو بطولة لطفى العبدلي، دارين حداد، رياض النهدي، لطيفة القفصي، حمدي غوار، وغيرهم من النجوم .


وشاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.


وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٥٢٦٣١
IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٥١٩٥١
IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٥١٩٥١
IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٥١٩٣٥
IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٥١٩٣٥

https://www.instagram.com/dareen_haddad/p/CX3mfuqsB9Z/?utm_medium=copy_link

الفنانة دارين حداد تخطف الأنظار اطلالة اللون الاخضر وضع المكياج إطلالة انيقة فستان أنيق

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