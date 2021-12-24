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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر.. مادلين مطر تحتفل بـ "الكريسماس"| صور

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، جمهورها ومتابعيها، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

وخطفت مادلين الأنظار لها، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت مرتدية فستانًا باللون الأحمر بالتزامن مع أعياد "الكريسماس"، وعلقت: "اتمنى ان تشرق روح الكريسماس الحقيقية في قلبك وتضئ طريقك عيد ميلاد مجيد".


وطرحت الفنانة اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب" العمل من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.


يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

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الفنانة اللبنانية جلسة تصوير عيد ميلاد مجيد اللون الاحمر مادلين مطر احدث جلسة تصوير

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