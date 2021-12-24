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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طالما حلمت بها.. شاهد| أول تعليق من هاني حتحوت بعد حفل زفافه

هاني حتحوت وزوجته
هاني حتحوت وزوجته

احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي فضائية "صدى البلد"، بزفافه أمس الخميس على مصممة الأزياء عالية كُريِّم بأحد الفنادق في القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط.


ونشر هانى حتحوت عبر حسابه علي "انستجرام"، صورا من حفل الزفاف وعلق قائلا: "لقد تزوجنا نعم فعلنا الحمد لله مع الفتاة التي طالما حلمت بها بفستانها الجميل"، ونالت الصور إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


واحتفل هانى حتحوت بزفافه على مصممة الأزياء عالية كُريِّم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط تهانى الأصدقاء والزملاء.


وكان الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، احتفل في سبتمبر الماضي بخطوبته على مصممة الأزياء عالية كُريِّم.


وأعلن حتحوت خطوبته وقتها من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، حيث أكتفي بكتابه “أنا خطبت”، والذى انهالت تعليقات التهاني من الجمهور عليه.

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٩٠٨١٦
هاني حتحوت أحدث ظهور حفل الزفاف الاعلامي هاني حتحوت فضائية صدى البلد مصممة الأزياء

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