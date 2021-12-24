نقل الفنان أحمد جوهر إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض المطرب أحمد جوهر لأزمة صحية نقل على إثرها المستشفى، وانهالت التعليقات عبر حسابه على فيسبوك تتمنى له الشفاء العاجل.

وكان قد أشار جوهر منذ أيام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه في أحد المستشفيات لعمل بعض الفحوصات الطبية".

وعلى جانب آخر نشر الفنان رأفت يسري، ابن عم جوهر صورة للأخير من المستشفى وكتب عليها"ابن عمي وحبيبي الفنان الكبير أحمد جوهر في المستشفى برجاء الدعاء له في يوم الجمعة المفترجة.

وكان قد حرص الفنان أحمد جوهر على توجيه الشكر والتحية للفنان حميد الشاعري، في تصريحات صحفية وذلك على الدور الهام الذي لعبه الفنان حميد الشاعري، ومساهمته في صناعة نجوم الثمانينات، واختتم كلمته بأغنيته الشهيرة "هاتلي قلبك ده وانا اقوله" التي حققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينات.