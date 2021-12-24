في عيد ميلادها...غادة عادل تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة غادة عادل، صورة جديدة لها من احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت غادة عادل بإطلالة أنيقة مرتدية فستان بكرانيش منقوش بألوان مختلفة وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة، واعتمدت علي المكياج الناعم الذي أبرز جمالعا.



يذكر أن الفنانة غادل عادل، تحتفل بعيد ميلادها الـ 47، غدا السبت فهي من مواليد 25 ديسمبر 1974.



تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب.



جدير بالذكر ان النجمة غادة عادل والنجم إياد نصار انتهوا من تصوير فيلم "11.11" للمخرج كريم أبو زيد، كما تعاقدت على مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، ومن المقرر أن تقدم غادة دورًا مهمًا في أحداث العمل، الذى يتناول قضية اجتماعية في أحداثه.



كما يعرض لها فيلم "المحكمة" حاليا فى جميع دور العرض، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

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