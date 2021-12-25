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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 ديسمبر.. الحفل السنوي لتكريم طلاب حقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة حفلها السنوى لتكريم الطلاب الاوائل، والطلاب ذوى الهمم  الفائزين بجوائز دولية فى مسابقات رياضية، وفريق كورال الكلية الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعة،  وفرق الكلية الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة الثالثة للمحاكمات الصورية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، واستضافتها الكلية.

ويقام الحفل تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د محمد صافي عميد الكلية وذلك يوم الخميس الموافق  ٣٠  ديسمبر ٢٠٢١م  الساعة الخامسة مساء بمدرج الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

على الجانب الأخر ، أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة  جامعة عين شمس، أن امتحانات الميدتيرم انتهت بالكلية وشهدت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول المرتقبة.

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وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه تم منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول امتحانات الميدتيرم.

وكشف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن الامتحانات من المرتقب أن تنطلق بشهر يناير المقبل.

وأشار جلال ، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة ، وتقليل الأعداد داخل اللجان ، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة .

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس تكريم الطلاب الاوائل الطلاب ذوي الهمم مسابقات رياضية

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