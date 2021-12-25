شمس التنمية تشرق بالصعيد.. محور عدلي منصور ومجمع الصناعات وكوبري المديرية يزينون بني سويف.. فيديو

شهدت محافظة بني سويف من جنوبها إلي شمالها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات .. خلال السنوات السبع الماضية انجازات حقيقية وواقعية ساعدت علي انتشال المحافظة من التهميش.. وجعلتها احدي المحافظات التنموية في صعيد مصر بإجمالي قيمة المشروعات القومية تكلفتها تخطت الـ 105 مليارات جنيه استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده جعلت من بني سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات هيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية نقلت بني سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذبا للاستثمارات أضفت تحسينا ملموسا على مستوى معيشة المواطنين.

كان أولها وأهمها محطة كهرباء غياضة الثالثة عالميا والاولي علي مستوي الشرق الأوسط

وياتي ثاني المشروعات الكبري والعملاقة ببني سويف في عهد الرئيس السيسي محور عدلي منصور بعد محطة كهرباء غياضة الكبري بتكلفة وصلت لـ مليار و 147 مليون جنيه ، يضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم ، يربط المحور الطريق الصحراوي الشرقي القديم والجديد بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الزراعي الجيزة أسوان، عبر نهر النيل، وشريط السكة الحديد.يساهم فى جذب الاستثمارات للمحافظة، تقليل زمن الرحلة وتكلفتها، خطة لتنمية المنطقة المحيطة بالمحور في الجانبين اقتصاديا.



وقد تعرض كوبري النيل القديم ببني سويف كوبري بني سويف الرئيسي لهبوط جزئي للمرة الرابعة، في الايام الماضية، أدى إلى إثارة الذعر والهلع بين سكان المحافظة، حيث أصبح هذا الكوبري صاحب الــــ 40 عامًا، ناقوس خطر ينذر بحدوث كارثة فى حالة تكرار الهبوط، فالكوبري العتيق والذي يمر عليه يوميًا الآلاف من المواطنين والسيارات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة وسيارات النقل الثقيل التى تحمل الأسمنت، والأحمال الثقيلة، مهدد بالانهيار، ما يعيق حركة أكثر من نصف مليون مواطن.



وجاء قرار القيادة السياسية الحكيمة وفي عهد المستشار عدلي منصور تم اتخاذ القرار وفي عهد الرئيس السيسي تم التنفيذ السريع وإنشاء حور بديل هو محو المستشار عدلي منصور ببني سويف علي النيل والذي يربط الناحية الغربية بالشرقية ، ويضم محور عدلى منصور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع عل طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر منها 680 متر على النيل، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 متر على طريق ديمو الفيوم".



ويتكون محور عدلي منصور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8متراً، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً،وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب مما يقلل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.

ومنذ أن تم الإنتهاء من محور عدلي منصور تقرر إلغاء حركة مرور سيارات النقل الثقيل من كوبري النيل القديم وطريق السادات،على أن يسلك بدلا منه محور عدلي منصور، وإلغاء مرور سيارات النقل الثقيل القادمة من مثلث سنور مرورا بميدان الحمرايا وصولا إلى بياض العرب ومنه إلى الاتجاه البحري،وتستبدل بخط سير يبدأ من مثلث سنور ثم طريق الشيخ فضل أمام مصنع تيتان وصولا إلى محور عدلي منصور،ويستثنى من ذلك سيارات الإمداد والتموين وبعض السيارات "التي ترى المحافظة والمرور" ضرورة مرورها عبر الكوبري القديم .

وبالنسبة للاتجاه الغربي فقد ارتأت اللجنة أن المسارات الموجودة على الطبيعة هي مناسبة للحركة المرورية ، نظرا لوجود نزلة على طريق القاهرة/أسيوط الزراعي،وأيضًا وجود نزلة من المحور على طريق دمو في الاتجاه الأول ومنه إلى الطريق الصحراوي الغربي،وأيضا هناك نزلة على طريق دمو الاتجاه الثاني ومنه إلى الطريق الدائري لبني سويف ومنه إلى الاتجاه القبلي ، بالإضافة إلى وجود طلعة من طريق دمو في الاتجاه الأول وطلعة آخرى إلى طريق دمو في الاتجاه الثاني .

وقامت الجهات المعنية ببني سويف من الطرق والكباري والوحدة المحلية والمرور بتركيب العلامات الإرشادية المرورية التي توضح اتجاهات ومسارات خطوط سيارات النقل الثقيل، مع قيام المرور بمتابعة إلتزام السائقين بالمسارات المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين، على ان يتم افتتاحه قريبا.

وياتي ثالث المشروعات العملاقة ببني سويف مجمع الصناعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعد أحد أهم صروح دعم المشروعات الصغيرة بتكلفة 856 مليونا و62 ألف جنيه، مقام على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالى 266 وحدة صناعية يستهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة



أما المشروع الرابع يعد حلما ظل يراود أهالي محافظة بني سويف، وبعد أيام قلائل يتم الانتهاء من تحقيق الحلم، ليصبح حقيقة، وهو كوبري مزلقان ميدان المديرية والذي يربط شرق المدينة بغربها مارا بشريط السكة الحديد أعلي ترعة الإبراهيمية.



وبدأت فكرة الكوبري في عهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السابق بعد أن كانت هناك فكرة إنشاء نفق في عهد المهندس شريف حبيب المحافظ الأسبق لكنها باءت بالفشل.



إلي أن جاء المستشار هاني عبدالجابر المحافظ الأسبق وشكل لجنة لدراسة إنشاء كوبري لحل أزمة تكدس سيارات النقل والأجرة وتوقفها تماما لأكثر من ثلث ساعة ويزيد حين مرور قطار .



وجاءت فكرة مقترح مشروع إنشاء كوبري علوي للسيارات بمنطقة مزلقان ميدان الشهداء "ميدان المديرية سابقًا" لحل مشكلة التكدس المروري الشديد بالمنطقة، خاصة في أوقات الذروة وأثناء غلق مزلقان السكة الحديد ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عديدة منها زيادة الحوادث المرورية وتعطيل مصالح المواطنين وزيادة معدلات استهلاك الوقود.



وتم البدء في المشروع ، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ،بتكلفة 90 مليون جنيه"بدون تكلفة نقل المرافق" ويبلغ طوله 540 مترا وعرض 8 أمتار "إتجاه واحد" من حارتين.



وتم استلام الموقع في ديسمبر 2019،ومقرر نهوه ديسمبر 2020،حيث تم الانتهاء من عمل الخواذيق و القواعد المسلحة و الأعمدة المنفردة وأعمدة القواعد والهامات العلوية بنسبة 100% ،فيما تم عمل 212 خاذوق حوائط ساندة من إجمالي 254 بنسبة 82% ،بينما تشهد المرحلة الحالية أعمال إنشاء الباكيات الصندوقية وباكيات البلاطات والكمرات.



وبعد أن تولي الدكتور محمد هاني غنيم زمام المحافظة وأكمل مسيرة الكوبري أكد أنه يتابع بنفسه تنفيذ المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبري لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة ،مشيرا إلى التنسيق المستمر مع شبكات المرافق لرفع ونقل المرافق التي تعترض مسار الكوبري، حيث تم التنسيق مع شركة المياه لنقل خط الانحدار وكذا شركتي الكهرباء والاتصالات لنقل كابلات الكهرباء والفابير والنحاس التي تتعارض مع مسار الكوبري الذي يبدأ من أمام عمر أفندي مرورًا بالطريق المؤدي للمزلقان ثم يعلو شريط السكة الحديد والإبراهيمية باتجاه مواز لشارع بورسعيد لينتهى أمام البنك الزراعي.



وأشار محافظ بني سويف إلى أنه لضمان المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي للمشروع تم انشاء جروب على الواتس آب ، والذي يضم نائب المحافظ، والسكرتير العام،وكافة الممثلين من القطاعات المعنية بالمشروع، ليتم توضيح نسب الإنجاز اليومية والمعوقات والإجراءات المنفذة لحلها من خلال تقرير فني يتم تحديثه لتلافي أية سلبيات ، والالتزام بخط الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين كافة الجهات المعني

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