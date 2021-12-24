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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال وأناقة.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بأحدث صور لها على إنستجرام

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور إنستجرام، بصور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير.

وخطفت سمة الخشاب، الأنظار، بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا مجسما بألوان تايجر وأسود، وتركت خصلات شعرها الأسود، منسدلا على كتفيها، ووضعت لمسات ميك أب تبرز ملامحها، وتفاعل عدد كبير من جمهور سمية الخشاب مع الصور، ونالت اعجابهم،


وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت بعدها مع عمر كمال أغنية" أوعدك"، التي حققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٤_٢٠٥٩٣٧
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IMG_٢٠٢١١٢٢٤_٢٠٥٩٢٤
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جلسة تصوير إطلالة ساحرة اعمال سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب تبهر متابعيها احدث جلسة تصوير اناقة وجمال

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