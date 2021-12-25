العملاق البافاري يكشف عن تفاصيل جديدة لـ I4 و IX موديل 2022

حقق الصانع البافاري BMW شعبية كبيرة في السوق العالمي للسيارات، عبر باقة مميزة من الطرازات الشهيرة، ومع اقتراب موعد وصول النسخة I4 و IX موديل 2022 للسوق الامريكي، كشفت الشركة الالمانية عن بعض التفاصيل الخاصة بتلك النسختين، تتعلق بالمدى إلى جانب بعض التجهيزات الاخرى.

سوف تتمتع النسخة IX بمدي سير يصل إلى 521 كيلومتر مع عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، ولكن عند تجهيز السيارة بعجلات 21 بوصة سوف ينتخفض المدى ليصل إلى 491 كم، ومن الغريب ان عند تجهيز السيارة بعجلات مقاس 22 بوصة سوف يرتفع مدى السيارة إلى 507 كيلومتر.

وتتمتع السيارة بمحرك قوي يعمل بتقنية الدفع الكلي، حيث ينتج قوة قدرها 516 حصانا، و 764 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.4 ثانية فقط.

بينما تأتي النسخة I4 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة 335 حصانا، و 317 رطل/قدم اي ما يعادل 429 نيوتن/متر، مما يجعل السيارة تنتطلق من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5.5 ثانية، مع امكانية الوصول لسرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى حزمة بطارية تبلغ قوتها 83.9 كيلووات/ساعة.

ويأتي محرك النسخة i4 M50 بقوة قدرها 536 حصانا، و 794 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 3.7 ثانية.