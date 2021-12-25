تقارير: جالاتا سراي يفعل عقد مصطفى محمد من الزمالك

أكدت تقارير صحفية، أمس الجمعة، أن نادي جالاتا سراي التركي قام بتفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد مع نادي الزمالك.

وبحسب صحيفة “Ajanspor” التركية، فأن نادي جالاتا سراي أرسل خطابًا بالفعل لناديالزمالك، يخطره بتفعيل خيار الشراء في عقد مصطفى محمد مقابل 4 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن نادي جالاتا سراي سيدفع للزمالك مبلغ شراء عقد مصطفى محمد في شهر فبراير المقبل، بعد أن دفع له مليوني دولار، وهو مبلغ إعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم.

وانتقل مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي في يناير من العام الجاري قادمًا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

ولعب مصطفى محمد 44 مباراة مع جالاتا سراي، مسجلًا 16 هدفًا في جميع المسابقات.