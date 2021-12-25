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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

غادة عادل
غادة عادل

تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من ابرز الفنانات المتواجدت على الساحة وقد قدمت عدد كبير من الأعمال سواء فى السينما أو التليفزيون . 

 درست غادة عادل المحاسبة بمعهد في ليبيا  ، حيث ولدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك ، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة .

غادة عادل لديها 4 اشقاء ، ولد وثلاثة بنات ، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها ، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها ، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها .

 عادت غادة عادل  إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة ، وتعرفت من خلالها على زوجها السابق المنتج و المخرج مجدى الهوارى .

أحمد رزق يهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

في عيد ميلادها...غادة عادل تتألق في أحدث جلسة تصوير

دخلت غادة عادل في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود  ومسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها  55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر .

 كما قامت  غادة عادل ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين.

تزوجت الفنانة غادة عادل مرة واحدة فقط من المنتج مجدى الهوارى ثم انفصلت عنه بعد أكثر من 20 عاماً من الزواج ، واسفرت تلك الزيجة عن 5 أبناء . 

الفنانة غادة عادل خالتها هي الفنانة شمس البارودي، وقد كشفت فى أحدى اللقاءات التليفزيونية انها لا تحبذ الحديث عنها كممثلة لان الأخيرة اعتزلت واختارت الابتعاد عن الوسط الفني. 

 

 

 

غادة عادل شمس البارودي مجدي الهواري الفنان محمد هنيدي المخرج مجدي الهواري

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