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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين : الله يرحمهم برحمتة الواسعة

سمير غانم و دلال
سمير غانم و دلال عبد العزيز

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».


ونشرت النجمة إيمي سمير غانم، صورة  للنجم الراحل سمير غانم برفقة النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت قائلة  : الله يرحمهم برحمتة الواسعة .

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يذكر ان تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة إيمي سمير غانم، وهي مرتدية الحجاب، وسط ترديد شائعات عن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

 

وتبين أن الصفحة المنسوب إليها هذه الصورة هي صفحة غير رسمية وليست الصفحة الموثقة للفنانة ايمي سمير غانم، كما تبين أن هذه الصورة المتداولة قديمة خلال تواجدها في الحرم المكي.

 

جدير بالذكر أن الصورة التي تم تداولها سبق وتم نشرها ضمن شائعة سابقة خرجت عن ايمي تفيد بارتدائها للحجاب.

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