هانى رمزى يصور المشاهد الأخيرة من «القاتل الذى أحبنى»

أوشك الفنان هانى رمزى على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد “القاتل الذى أحبنى”، حيث يقوم حاليا بالتصوير فى إحدى الفيلات بالطريق الصحراوى.

ويشارك هانى رمزى فى تصوير هذه المشاهد كل من الفنانة سهير رمزى وصلاح عبد الله والعمل من إخراج عمرو عابدين.

مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

وكان الفنان هانى رمزي، شارك جمهوره بصورة من مسرحية "أبو العربي" بعد عرضها في موسم الرياض، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب هاني رمزي: "شكرا للجمهور السعودى العظيم على الإقبال والنجاح الكبير لمسرحية أبو العربى، وشكرًا لشركة صلة على حفاوة الاستقبال، وتمنياتي لموسم الرياض بدوام النجاح تركى آل الشيخ موسم الرياض".

ويشارك في بطولة المسرحية كل من داليا البحيرى، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، وتأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى الفنانون داليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.