لميس سلامة: جملة «الصعيد أصله منسي» مبقاش ليها وجود | فيديو

أكدت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، أن شعار "الصعيد على خريطة التنمية" ليس مجرد كلام، معلقة: "ده فعل وواقع ملموس".

وقالت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد“، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد عام 2014 تغيرت الأحوال تماما ، متابعة: "أعمال البناء في الصعيد وكل شبر في مصر مبيوقفش".

وأضافت: “الصعيد بقى زي القاهرة ويمكن أكثر بكثير، وجملة الصعيد أصله منسي مبقاش لها وجود على الإطلاق”.

وتشهد الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية فى محافظات الصعيد بصفة عامة والمنيا بصفة خاصة في الفترة الحالية لتحقيق التنمية الشاملة التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار 7 سنوات لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد، بما يمكنه من عيش " حياة كريمة".

ومن أبرز المشروعات الصناعيه التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الحالية؛ المجمعات الصناعية بمحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تأتي في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية بإنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة.