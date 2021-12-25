اليوم.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى 19 درجة

تشهد الأحوال الجوية استقرارا اليوم، السبت، على جميع أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، الأحد، ليلا، شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار خفيفة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح أيضا على مناطق من القاهرة الكبرى.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 9

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9