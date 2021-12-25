بعد افتتاحه حفل مشروعات الصعيد بحضور الرئيس.. معلومات عن الشيخ خالد الجارحي

شارك القارئ الشيخ خالد الجارحي، في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية في محافظات الصعيد.

وتلا خالد الجارحي عددا من آيات القرآن الكريم في بداية حفل الافتتاح.

وفي هذه السطور، نرصد أبرز المعلومات عن القارئ الشيخ خالد الجارحي.

الشيخ خالد الجارحي من مواليد محافظة القاهرة، وهو عضو نقابة القراء في مصر، وعضو لجنة التحكيم لمسابقة القرآن الكريم.

درس الشيخ خالد الجارحي في الأزهر الشريف، وحصل على شهادة القراءات من الأزهر الشريف، ويمتاز بالصوت العذب النقي، وحصل على إجازات في القراءات العشر الكبرى والعشر الصغرى، أهمها: إجازة برواية عاصم وحفص وشعبة من الشاطبية، وإجازة برواية حفص من الطيبة من المسجد النبوي الشريف، وإجازة برواية قالون عن نافع من الطيبة، وإجازة برواية ورش، وإجازة بقراءة حمزة بن حبيب الزيات، وإجازة برواية شعبة، ومجموعة من الإجازات العلمية والحديثية في صحيح البخاري وسائر الكتب الستة وجميع المسلسلات الحديثية، وغيرها من الإجازات، كما أنه مُجَاز ومعتمد من المسجد النبوي الشريف وجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

سافر خالد الجارحي إلى المملكة العربية السعودية، لتدريس علم القراءات وعلوم القرآن بجامعة القصيم، وتولى منصب أستاذ مادة القرآن الكريم والتجويد بمعاهد إعداد الدعاة بالقاهرة، ومحكما في المسابقات القرآنية الدولية والمحلية، وسافر لإمامة المصلين في العديد من دول العال.

شارك الجارحى في العديد من الاحتفالات الرسمية للدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قارئا ومفتتحا لهذه الاحتفالات بآيات من الذكر الحكيم.

