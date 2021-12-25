بورتو يرفض رحيل بديل محمد صلاح إلى ليفربول

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن موقف نادي بورتو البرتغالي، من رحيل جناح الفريق، الكولومبي لويس دياز، إلى ليفربول الإنجليزي في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أبدى إعجابه بالكولومبي دياز، ويرغب في ضمه وذلك لتعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني، بسبب المشاركة مع بلادهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية بشهر يناير المقبل.

وتابعت الصحيفة البريطانية، إن إدارة نادي بورتو تتمسك ببقاء دياز، وترفض رحيله حتى لو على سبيل الإعارة.

وأضافت “ميرور” في تقريرها، أن بورتو يرفض رحيل أي لاعب من صفوف الفريق في الشتاء، لأنه يرغب في حصد لقب الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وخاض لويس دياز 23 مباراة مع بورتو هذا الموسم، بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 14 هدفا، وصنع 4 أهداف آخرون.

واقتربت النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام على ملاعب الكاميرون انطلاقًا من 9 يناير المقبل، وحتى 6 فبراير.

وتضع بطولة أمم إفريقيا، الألماني يورجن كلوب، في ورطة، بسبب منافسته بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسيغيب عن ليفربول للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، الثلاثي محمد صلاح (منتخب مصر) وساديو ماني (منتخب السنغال) ونابي كيتا (منتخب غينيا).