قبل وقوعه بثوانٍ.. تطبيق إلكتروني ينجح في تحذير آلاف المستخدمين من زلزال خطير

نجح أحد تطبيقات الهواتف الذكية في تحذير نصف مليون مستخدم من زلزال قبل وقوعه، حسبما أفاد تقرير صحيفة "ذا جارديان"، حيث تمكن نظام الإنذار المبكر من تحقيق الهدف المصمم لأجله، وذلك بعد أن منح الناس ثواني حاسمة من الإنذار قبل وقوع الزلازل بالفعل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تمكن تطبيق يدعى ShakeAlert، من تحذير مستخدميه في كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، قبل وقوع زلزل بقوة 6.2 درجة هز شمال غرب الولاية الأمريكية، وهو يعد أكبر زلزال يضرب المنطقة منذ انتشار النظام التحذيري على الهواتف الذكية.

تطبيق ShakeAlert يحذر من زلزال قبل وقوعه



ووفقا للموقع التقني، فإن تطبيق ShakeAlert، يحصل على المعلومات من أجهزة الاستشعار التابعة للمسح الجيولوجي بالولايات المتحدة (USGS).

وفي حال إذا أشار البيانات الواردة من هذه المستشعرات إلى حدوث هزة أرضية قوية قادمة في منطقة ما، تصل التحذيرات إلى الناس المقيمين في تلك المنطقة من خلال تطبيق MyShake (إذا كانوا يستخدمون التطبيق بالفعل).

ويتم أيضا إرسال التنبيهات قبل وقوع زلزال إلى مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من خلال شراكة بين جوجل ودائرة المسح الجغرافي USGS في الولايات المتحدة، وكذلك مكتب كاليفورنيا لخدمات الطوارئ.

وبفضل تحذيرات ShakeAlert، لم يلحق المنطقة التي ضربها الزلزال الذي تعرضت له شمال غرب ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، أضرارا جسيمة بالمنطقة ولم يسفر عن سقوط قتلى، حيث تلقى المستخدمون التحذيرات قبل حوالي 10 ثوانٍ من بدء الهزة.

جدير بالذكر أن نظام ShakeAlert تم إطلاقه لأول مرة في مدينة لوس أنجلوس عام 2018 قبل أن يتوسع ليشمل جميع أنحاء كاليفورنيا عام 2019.

ولم يلق النظام نجاحا عند إطلاقه لأول مرة، حيث اشتكى المستخدمون من أنهم لم يتلقوا أي تنبيه على الرغم من شعورهم بالزلزال الذي تعرضت له لوس أنجلوس بقوة 6.4 درجة في عام 2019، ولم يطلق النظام أي تنبيه لأن الاهتزاز المتوقع في المدينة لم يكن قويًا بما يكفي لتجاوز حد التطبيق، لذلك خفض مطورو التطبيق الحد الأدنى قبل طرح التطبيق على مستوى الولاية.