تاخد الفلوس بعد سنة؟.. من هو "الحاج سعيد" الذي خاطبه السيسي خلال فاعلية "أسبوع الصعيد"

"فين الحاج سعيد؟".. سؤال طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعلية "أسبوع الصعيد"، والتي سيفتتح خلالها سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، من محافظة قنا.

وفاوضه الرئيس السيسي، بعفوية تصاحبها ابتسامة عريضة، عن إمكانية تنفيذ كوبري دشنا خلال عام، والحصول على 25% فقط من التكلفة، مع سداد المبلغ المتبقي بعد التنفيذ.

الحاج سعيد بابتسامة عريضة ورضاء تام أعلن عن موافقته على تنفيذ ما طلبه الرئيس قائلا: "أخلصه، أوامرك يا فندم"، موجها له الشكر على حرصه على تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم المواطنين، فمن هو الحاج سعيد الذي خاطبه الرئيس السيسي على الهواء؟

الحاج سعيد، هو المهندس سعيد محمود رئيس مجلس اداره شركه السعداء، التي تشارك الدولة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمحاور المرورية في صعيد مصر بكفاءة وجودة عالية، وهو ما دفع الرئيس لمخاطبته بأسمه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بقنا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.