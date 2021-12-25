عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موجها حديثه لوزير النقل كامل الوزير : “ بخاف إن الناس تتعدى ويبنوا على  أجناب المحاور ادرسوها يا كامل ”.

وأضاف خلال افتتاحات بمشروعات قومية جديدة بالصعيد : “ كل المحاور الجديدة هنمنع الإنشاء على أجنابها بعمق كيلو متر و المسئول  عن هذا الأمر القوات الملسحلة ووزارة الداخلية ”.

وتابع : “ مش هناخد من الناس أراضيها لكن هنمنع الإنشاء عليها ”. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي  إن مشروع الروبيكي نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور العالمي ، ويحقق الاشتراطات المطلوبة عالميا مضيفا : “ هذا المشروع لم يكن لينجح لولا تدخل الدولة ”.

 وروى السيسي موقف مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا : “ رئيس الوزراء قالي مش قادرين ننقل الناس ،فقلتله طب محتاج مني ايه  فقالي ننقلهم على حسابنا بتكلفة 100 مليون جنيه وقلتله حاضر ”.

وتابع : “  أنا صاحب المصلحة في ان البلد تطلع قدام ، وعمر الصناعات البسيطة ما هتحقق غنى للناس  وهدفي أوفر للسوق المحلي طلباته و هدفنا نساعد أي انسان جاد في العمل  ”.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الفرصة متاحة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعها، مضيفا “:" بشوف كل يومين  مصانع بدون ترخيص  الداخلية بتعملهم قضية ،  لا أنا بقول  للصناعة والرقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل طب المفروض إن  أنا أخليه مضبوط وأصنعه وأقننه ".

وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالصعيد مخاطبا اصحاب المصانع غير المرخصة : “  تعالى أقنن وضعك ومش عشان أخد منه حاجة مش عاوزين حد يغلط او يكون في مواجهة القانون .. إنت حاولت .. حتى لو حاولت غلط احنا معاك و حركتنا حركة بناء مش حساب ”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة " بياض العرب " بمحافظة بني سويف . 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.

ترشيحاتنا

التضامن تطلب الحكم الشرعى فى استرداد الأسر البديلة لأموال الطفل حال وفاته.. والأزهر يرد

بكفالة 5 آلاف جنيه.. النيابة تُخلي سبيل مؤسس حملة تنظيف المقابر بسوهاج

الرئيس السيسي لأحد المقاولين: تخلص محور دشنا في سنة وتاخد جزء من الفلوس..الأخير: موافق

حكم الخروج من البيت على جنابة ومحظوراتها

أرتيتا يكشف حقيقة حرمان النني من المشاركة مع مصر في أمم أفريقيا

الصحة : التونة والماكريل تقوي المناعة ضد الكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ