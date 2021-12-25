السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موجها حديثه لوزير النقل كامل الوزير : “ بخاف إن الناس تتعدى ويبنوا على أجناب المحاور ادرسوها يا كامل ”.

وأضاف خلال افتتاحات بمشروعات قومية جديدة بالصعيد : “ كل المحاور الجديدة هنمنع الإنشاء على أجنابها بعمق كيلو متر و المسئول عن هذا الأمر القوات الملسحلة ووزارة الداخلية ”.

وتابع : “ مش هناخد من الناس أراضيها لكن هنمنع الإنشاء عليها ”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع الروبيكي نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور العالمي ، ويحقق الاشتراطات المطلوبة عالميا مضيفا : “ هذا المشروع لم يكن لينجح لولا تدخل الدولة ”.

وروى السيسي موقف مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا : “ رئيس الوزراء قالي مش قادرين ننقل الناس ،فقلتله طب محتاج مني ايه فقالي ننقلهم على حسابنا بتكلفة 100 مليون جنيه وقلتله حاضر ”.

وتابع : “ أنا صاحب المصلحة في ان البلد تطلع قدام ، وعمر الصناعات البسيطة ما هتحقق غنى للناس وهدفي أوفر للسوق المحلي طلباته و هدفنا نساعد أي انسان جاد في العمل ”.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الفرصة متاحة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعها، مضيفا “:" بشوف كل يومين مصانع بدون ترخيص الداخلية بتعملهم قضية ، لا أنا بقول للصناعة والرقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل طب المفروض إن أنا أخليه مضبوط وأصنعه وأقننه ".

وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالصعيد مخاطبا اصحاب المصانع غير المرخصة : “ تعالى أقنن وضعك ومش عشان أخد منه حاجة مش عاوزين حد يغلط او يكون في مواجهة القانون .. إنت حاولت .. حتى لو حاولت غلط احنا معاك و حركتنا حركة بناء مش حساب ”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة " بياض العرب " بمحافظة بني سويف .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.