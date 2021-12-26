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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب سياحة وفنادق جامعة المنصورة الموهوبون يجملون جدران الكلية بإبداعات فنية

جانب من الأعمال الفنية
جانب من الأعمال الفنية لطلاب سياحة وفنادق المنصورة على جدران

قام طلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بتجميل جدران الكلية من خلال رسم إبداعات فنية تعبر عن الحضارة المصرية .

 وقد قامت الكلية بتجهيز الخامات وقام الطلاب بالتنفيذ ، وقد تم تكريم هؤلاء الطلاب بحضور جميع اعضاء مجلس الكلية ومنحهم شهادات شكر وتقدير.

والطلاب هم ندي محمد حلمي الجندي  ومجدي سعد السيد مايلو  ونبيله مصطفي حسن الدسوقي ويارا جمعه شعبان السيد وتقى محمد احمد المصيلحي وريم علاء سعد الهواري ومهاب حسين محمد أبو المعاطي ومحمد حسن محمد السيد بخيت و حنين احمد على العلمى ومارتينا محسن يوسف مينا وآيه عبدالله حسنين العجمي ونانسي جميل عبد القادر قشطه وياسمين طارق السيد وندى عادل حسن السعدنى و هدير محمود احمد القشاوى و همس ايمن محمد ابراهيم.

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جامعة المنصورة الحضارة المصرية السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق موهوبين

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