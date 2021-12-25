علوم عين شمس تكشف لـ"صدى البلد" استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن امتحانات الميدتيرم والتي تعرف باسم امتحانات الأعمال الفصلية لمختلف الفرق الدراسية، انتظمت بالكلية وشهدت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول المرتقبة.

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول امتحانات الميدتيرم.

وأكد الدكتور محمد رجاء، أن الكلية تقوم بتنفيذ قرارا منع وحظر التعامل مع أى طالب سواء فى شئون الكلية أو الدراسات العليا الا بعد تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا ، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء.

وكشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن الامتحانات من المرتقب أن تنطلق منتصف شهر يناير المقبل.

وأشار رجاء، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة ، وتقليل الأعداد داخل اللجان ، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة .

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية من كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة خلال الامتحانات ، مؤكدا أنه يمنع دخول الطلاب اللجان بدون تقديم ما يفيد الحصول على شهادة التطعيم.

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.