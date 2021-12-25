جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل للأخصائيين والمشرفين بالمدينة الجامعية بنين

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس ندوة تعريفية وورشة عمل للأخصائيين والمشرفين بالمدينه الجامعيه بنين ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتى الندوة استمرارا للخدمات والندوات التعريفية والنشاطات التى تقوم بها وحدة مناهضة العنف والتحرش ، ودعما من إدارة الجامعه لطلاب وطالبات الجامعة من خلال الوحدة بنشر الأهداف والاستراتيجيات وكيفية الحماية، وتوضيح الطرق التى توفرها الجامعة لخلق بيئة آمنة لطلابها .

استهلت الدكتورة هند الهلالي مدير الوحدة كلمتها بتقديم الشكر لقطاع التعليم والطلاب ،والقائمين علي إدارة المدن الجامعية لاستقبال الوحدة للمرة الثانية( بالمدينة الجامعية بنين) ، للتعاون مع الوحدة في تأهيل الاخصائيين و المشرفين المنوطين بالتعامل مع الطلاب والطالبات لاكسابهم المهارات اللازمه لكيفيه استقبال الحالات التي قد تتعرض للعنف او التنمر أو التحرش ، وتوضيح مهارات التواصل والاستماع، وبيان كيفيه تهدئة و إدارة الحالة إلى أن تصل إلى الوحدة لتلقي الشكوى ، و استكمال الاجراءات إلى أن تصل إلي حقها ،بدعم من القيادات ممثلة في رئيس الجامعة والسادة النواب.

كما تطرقت الدكتورة هند الهلالي إلي الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأه في دعم الفتيات خارج أسوار الجامعة ، و ما هي الأساليب التي تنتهجها من خلال قنوات التواصل ما بين الوحدة و المجلس حيال تعرض أحد من الطالبات للعنف خارج أسوار الجامعه.

وقد قام الاستشاريين بالوحدة أثناء الندوة بالتعريف بالاهداف والخدمات التي تقدمها اللجان الاستشاريه المنبثقة من الوحدة ، مثل لجنة رياده الأعمال ، لجنة الدعم النفسي ، لجنه الشروط القانونيه ،لجنه تنميه القدرات والمهارات النفسيه والجسديه ولجنه ذوي الاعاقه.

أوضح الدكتور عبد الوهاب جوده الأساليب الاجتماعيه التي تنتهجها الوحده في كيفيه إدارة الحاله والتعامل معها ، وطرق الاستبيان من صحه الدعوة.

تناولت الدكتوره هدى هلال مدير وحدة التحول للاخضر ، الخدمات وورش العمل الخاصة بكيفيه عمل دراسه جدوى وكيفيه عمل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ودور وحدة التحول للاخضر بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف في تنظيم ورش عمل لكيفيه تدوير المخلفات .

كما قامت الدكتورة إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي بايضاح الأطر القانونية الحاكمة التى تنظم قضايا المرأة في الدستور والقانون المصري.

كذلك أوضحت الأطر القانونية التي تعمل من خلالها الوحده داخل الجامعه تحت مظلة قانون تنظيم الجامعات .

أوضحت الدكتوره فيروز محمود أهمية العمل التطوعي ،مشيرة إلى الدور الذي تلعبه الوحده في تشجيع الطلبه والطالبات ، خاصة الطالبات في الاندماج فى العمل التطوعي ، للتغلب على المشاعر السلبيه أو الضغوط التي تتعرض لها الفتيات .

تطرقت الدكتورة أمانى عبد العال إلى كيفيه استنباط المشاعر الايجابيه والقوه الذاتيه في التغلب على الأزمات والتغلب على المشاعر السلبيه ومشاعر الغضب التي قد تنتج من التعرض للعنف سواء كان خارج أسوار الجامعه أو داخل اسوار الجامعة.

واختتمت الندوه بورشة عمل لوحدة مناهضة العنف والتحرش لتنمية قدرات السادة المشرفين والاخصائيين في التعامل مع الحالات ، وكيفية الاستماع واداره الحاله حتى وصولها الى الوحده لاتخاذ اللازم ، قامت بالتدريب الدكتوره أماني عبد العال أخصائي نفسي اكلينيكي واستشاري التدريب الويندو.

ورشة عمل للاخصائيين والمشرفين بالمدينه الجامعيه بنين

ورشة عمل للاخصائيين والمشرفين بالمدينه الجامعيه بنين

ورشة عمل للاخصائيين والمشرفين بالمدينه الجامعيه بنين

ورشة عمل للاخصائيين والمشرفين بالمدينه الجامعيه بنين