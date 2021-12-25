تقارير: تأجيل مباراة كريستال بالاس وتوتنهام في البريميرليج بسبب كورونا

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن مباراة توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، سيتم تأجيلها بسبب تفشي حالات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة " فوتبول لندن" البريطانية أنه تم تسجيل حالتي إصابة اليوم في الجهاز الفني لكريستال بالاس، ليؤجل لاعبو الفريق رحلتهم لفندق الإقامة من أجل انتظار رد من الدوري الإنجليزي حول موقف إقامة المباراة.

وأكدت الصحيفة أن رابطة البريميرليج وافقت على تأجيل المباراة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان مقررًا أن تُقام المباراة في تمام الخامسة من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة البريميرليج.

وكانت رابطة البريميرليج أعلنت تأجيل مباريات ليفربول ضد ليدز يونايتد وولفرهامبتون ضد واتفورد وإيفرتون ضد بيرنلي بسبب تفشي فيروس كورونا.